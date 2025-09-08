Суперзвезда «Барселоны» потерял паспорт

Полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин потерял паспорт после матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против национальной команды Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Аllfootballapp.

Футболист застрял в городе Конья, где прошла игра, и не может вылететь на родину без документа, удостоверящего личность.

Игра между сборными Турции и Испании прошла на стадионе "Медаш Конья Бююкшехир" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:0. В составе победителей хет-трик оформил полузащитник "Арсенала" Микель Мерино.

Ямаль является воспитанником "Барселоны". В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за "Барселону" в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.