В Осло начали демонтаж банкоматов

Полиция и муниципалитет Осло демонтировали несколько банкоматов в центре города, стремясь ограничить оборот наличных в среде наркоторговцев и криминальных группировок.

Как сообщает Day.Az, хотя сегодня лишь 3-4 процента покупок в Норвегии совершаются наличными, банкоматов в центре столицы было много. Именно они, по данным полиции, стали точками притяжения преступности. Вокруг таких банкоматов фиксировались ограбления, мошенничество и открытая наркоторговля.

С марта закрыто уже шесть устройств. Планово-строительное управление (PBE) объясняет это заботой о безопасности жителей. Полиция отмечает, что жители и бизнес видят положительный эффект от таких мер.

Между тем компания Euronet, которой принадлежат 50 тысяч банкоматов по всему миру, обжаловала решение. Теперь дело рассматривает губернский управляющий, который должен решить, можно ли классифицировать банкоматы как "строительно-технические установки".

Муниципалитет и полиция настаивают, что в уязвимых районах банкоматы должны устанавливаться только в помещениях магазинов, торговых центров или на транспортных узлах, где присутствует охрана.