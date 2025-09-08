Импорт мяса в Азербайджан сократился

В период с января по июль этого года в Азербайджан было импортировано 25 тысяч 200 тонн мяса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на импорт этого объема мяса было потрачено 55 миллионов 100 тысяч долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт мяса сократился на 5 тысяч 500 тонн, или на 18% в количественном выражении, и на 13 миллионов 400 тысяч долларов США, или на 19,6% в стоимостном выражении.

За отчетный период импорт мяса составил 0,40% от общего объема импорта страны.

В то же время за первые семь месяцев текущего года из Азербайджана было экспортировано мясных продуктов и добавок на сумму 773 тысячи долларов США, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост на 430 тысяч долларов).

Отметим, что с января по июль 2025 года было произведено: 335 тысяч 300 тонн мяса (включая мясо птицы) в живом весе, 1 миллион 315 тысяч 500 тонн молока, 1 миллиард 415 миллионов 700 тысяч штук яиц, 13 тысяч 700 тонн шерсти и 186 тонн 600 килограммов шелка. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство яиц выросло на 2,2%, мяса - на 1,2%, молока - на 0,3%, шерсти - сократилось на 3%, шелка - на 22,1%.