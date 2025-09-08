В Казахстане заговорили о строительстве новых АЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости расширения атомной энергетики в стране и перехода к устойчивому развитию энергетического сектора, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В стране начата масштабная модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием иностранных инвесторов. К примеру, в ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт "зеленой" энергии, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе", - отметил глава государства.

Токаев отметил ключевую роль ядерной энергетики: "Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с корпорацией "Росатом". Однако для стабильного роста экономики этого недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС".

Президент также сообщил о развитии международного сотрудничества в атомной отрасли. "На недавней встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность о стратегическом партнерстве наших стран в атомной отрасли", - сказал он, добавив, что Казахстан готов к сотрудничеству со всеми мировыми компаниями на взаимовыгодной основе для обеспечения энергетического суверенитета.

Особое внимание будет уделено и угольной энергетике: "С учетом огромных запасов качественного угля в Казахстане следует развивать угольную энергетику с применением передовой технологии, гарантирующей ее чистоту. Наши природные преимущества надо умело использовать на благо развития страны", - подчеркнул президент.

Напомним, что 6 октября 2024 года в Казахстане был проведен референдум по вопросу создания атомных электростанций. Большинство избирателей - 71,12 процента - поддержали инициативу при явке 63,66 процента.

16 июня этого года стало известно, что корпорация "Росатом" назначена главным подрядчиком по строительству первой атомной электростанции страны, по итогам проведенного конкурсного отбора.