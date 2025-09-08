В Узбекистане обозначили перспективы мультимодальных маршрутов через Зангезурский коридор

Для Центральной Азии маршрут через Зангезурский коридор открывает новый логистический путь в Турцию через порты Каспийского моря и страны Южного Кавказа. В перспективе он обеспечит прямой выход на рынки Европы, существенно расширяя географию региональной торговли.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил источник в Министерстве транспорта Узбекистана.

"В последние годы Узбекистан активно предпринимает практические шаги по созданию новых и модернизации существующих сухопутных и мультимодальных транспортных коридоров, охватывающих весь евразийский регион", - подчеркнул источник.

Среди наиболее перспективных направлений, по его словам, остаются строительство железных дорог Китай - Кыргызстан - Узбекистан и Узбекистан - Афганистан - Пакистан. Реализация этих проектов позволит сформировать сеть современных мультимодальных маршрутов, включающую:

• Восток-Запад: Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменбаши (Туркменистан) / Актау (Казахстан) - Баку - Зангезурский коридор - Нахчыван - Турция - Европа;

• Юг-Запад: порты Индийского океана (Гвадар / Карачи) - Пакистан - Афганистан - Узбекистан - Казахстан - порты Каспийского моря - Азербайджан - Зангезурский коридор - Турция - Европа.

Проект Зангезурского коридора, протяженностью около 40-44 км, прежде всего направлен на обеспечение прямой связи между материковой частью Азербайджана и его эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой через Сюникскую (Мегринскую) область Армении. Главная цель проекта - упростить транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном, минуя территорию третьих стран, что повышает эффективность и надёжность логистических цепочек региона.