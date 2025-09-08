Азербайджан подтверждает статус спортивной державы на международной арене

Проведение Всемирного саммита бизнеса и спорта SportAccord в Баку вновь подтвердит статус Азербайджана спортивной страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики Чингиз Гусейнзаде во время церемонии подписания официального соглашения между Baku City Circuit и SportAccord.

Ч.Гусейнзаде выразил благодарность Министерству молодежи и спорта Азербайджана за организацию этого крупного мероприятия.

"Уверен, что Азербайджан успешно проведет это значимое спортивное событие", - добавил он.