Азербайджан подтверждает статус спортивной державы на международной арене Проведение Всемирного саммита бизнеса и спорта SportAccord в Баку вновь подтвердит статус Азербайджана спортивной страны.
Проведение Всемирного саммита бизнеса и спорта SportAccord в Баку вновь подтвердит статус Азербайджана спортивной страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики Чингиз Гусейнзаде во время церемонии подписания официального соглашения между Baku City Circuit и SportAccord.
Ч.Гусейнзаде выразил благодарность Министерству молодежи и спорта Азербайджана за организацию этого крупного мероприятия.
"Уверен, что Азербайджан успешно проведет это значимое спортивное событие", - добавил он.
