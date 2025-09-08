Как возводится Новая Шушинская мечеть

Возводимая Новая Шушинская мечеть своим величием станет новым символом города.

Как сообщает Day.Az, фундамент мечети был заложен в 2021 году Президентом Ильхамом Алиевым. Форма мечети символизирует цифру 8 - день освобождения Шуши, - День Победы, а два минарета - цифру 11 - месяц освобождения от оккупации города. Высота минаретов составит 72 метра.

Шуша также известна своими мечетями как образцами исторической архитектуры. В этот ряд исторических архитектурных жемчужин войдет и Новая Шушинская мечеть.

Проект реализуется при поддержке Фонда Гейдара Алиева и компании Paşa Holdinq.