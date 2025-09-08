В Бразилии прошел торжественный марш

В столице Бразилии прошел торжественный марш в честь Дня Независимости страны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, сегодня состоится экстренный онлайн-саммит БРИКС по вопросу реакции организации на американские тарифы, инициированный Бразилией.

Представляем вашему вниманию данное видео: