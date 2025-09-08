https://news.day.az/world/1778895.html В Бразилии прошел торжественный марш - ВИДЕО В столице Бразилии прошел торжественный марш в честь Дня Независимости страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, сегодня состоится экстренный онлайн-саммит БРИКС по вопросу реакции организации на американские тарифы, инициированный Бразилией. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Бразилии прошел торжественный марш - ВИДЕО
В столице Бразилии прошел торжественный марш в честь Дня Независимости страны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, сегодня состоится экстренный онлайн-саммит БРИКС по вопросу реакции организации на американские тарифы, инициированный Бразилией.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре