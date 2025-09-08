https://news.day.az/society/1778946.html В Азербайджане меняется дата начала учебного года? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ В социальных сетях в Азербайджане распространяются слухи о том, что перенесены даты начала 2025-2026 учебного года. Как передает Day.Az, в ответ на запрос агентства Teleqraf в Минобразования и науки заявили, что информация об изменении даты старта учебного процесса с 15 сентября не соответствует действительности.
