В Азербайджане меняется дата начала учебного года?

В социальных сетях в Азербайджане распространяются слухи о том, что перенесены даты начала 2025-2026 учебного года.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос агентства Teleqraf в Минобразования и науки заявили, что информация об изменении даты старта учебного процесса с 15 сентября не соответствует действительности.

В ведомстве призвали обращаться исключительно к официальным источникам.