В адрес Apple выдвинуты обвинения по обучению ИИ

Два автора подали иск против Apple, обвинив компанию в нарушении их авторских прав путем использования их книг для обучения своей модели искусственного интеллекта без их согласия. Истцы, Грэди Хендрикс и Дженнифер Робертсон, утверждают, что Apple использовала набор данных из пиратских книг, защищенных авторским правом, в том числе их произведения, для обучения ИИ. В своей жалобе они заявили, что Applebot, поисковый робот, может "достигать "теневых библиотек"", состоящих из нелицензионных книг, защищенных авторским правом, в том числе их собственных.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в настоящее время иск находится на рассмотрении в качестве коллективного иска из-за огромного количества книг и авторов, найденных в теневых библиотеках.

"Такое поведение лишило истцов и группу истцов контроля над их произведениями, подорвало экономическую ценность их труда и позволило Apple добиться огромного коммерческого успеха с помощью незаконных средств", - говорится в иске.

Это лишь одно из множества исков, поданных против компаний, разрабатывающих технологии генеративного искусственного интеллекта. OpenAI сталкивается с несколькими исками, в том числе от The New York Times и старейшей некоммерческой редакции в США. Примечательно, что Anthropic, компания, стоящая за чат-ботом Claude, недавно согласилась выплатить 1,5 миллиарда долларов для урегулирования коллективного иска о пиратстве, также поданного авторами. Как и в этом случае, писатели также обвинили компанию в использовании пиратских книг из онлайн-библиотек для обучения своей технологии искусственного интеллекта. Вовлеченные в это дело 500 000 авторов, по сообщениям, получат по 3000 долларов за каждое произведение.