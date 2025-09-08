Озеро Урмия почти полностью высохло

Согласно последним спутниковым снимкам Национального аэрокосмического агентства США (NASA), расположенное на территории Ирана озеро Урмия превратилось в обширную соляную равнину и практически полностью высохло.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, основными причинами высыхания эксперты называют длительную засуху, изменение климата, строительство водохранилищ и чрезмерное использование воды в сельском хозяйстве.

Отмечается, что исчезновение озера вызвало серьезные последствия для экосистемы:

- сокращение численности водоплавающих птиц;

- поднятие в воздух соли и вредной пыли;

- новые риски для здоровья человека.

По мнению ученых, озеро Урмия полностью утратило природный баланс, и регион находится на пороге экологической катастрофы.