Озеро Урмия почти полностью высохло
Согласно последним спутниковым снимкам Национального аэрокосмического агентства США (NASA), расположенное на территории Ирана озеро Урмия превратилось в обширную соляную равнину и практически полностью высохло.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, основными причинами высыхания эксперты называют длительную засуху, изменение климата, строительство водохранилищ и чрезмерное использование воды в сельском хозяйстве.
Отмечается, что исчезновение озера вызвало серьезные последствия для экосистемы:
- сокращение численности водоплавающих птиц;
- поднятие в воздух соли и вредной пыли;
- новые риски для здоровья человека.
По мнению ученых, озеро Урмия полностью утратило природный баланс, и регион находится на пороге экологической катастрофы.
