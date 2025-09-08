SOFAZ и Китайская инвестиционная корпорация уточнили планы взаимодействия

Делегация Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) во главе с исполнительным директором Исрафилом Мамедовым находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд, основной целью визита является укрепление инвестиционного сотрудничества с Китаем и расширение возможностей взаимовыгодного партнерства.

В рамках визита делегация приняла участие в круглом столе с высокопоставленными представителями Китая. Эта платформа, объединяющая руководителей ведущих глобальных институтов, предоставила важную возможность для прямого обмена мнениями между инвесторами, активно работающими в Китае, и представителями правительства.

Кроме того, делегация ГНФАР провела встречу с председателем и исполнительным директором Китайской инвестиционной корпорации Цинсоном Чжаном. На встрече обсуждались конкретные направления сотрудничества между ГНФАР и Китайской инвестиционной корпорацией, а также были определены последующие шаги по реализации совместных проектов.

Было отмечено, что в ходе государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китай в апреле 2025 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между ГНФАР и Китайской инвестиционной корпорацией, который стал важным этапом в развитии институционального сотрудничества между суверенными инвестиционными фондами двух стран. Этот документ также способствовал укреплению партнерства между Китаем и Азербайджаном, создавая стратегические рамки для обмена знаниями и опытом, формирования устойчивых инвестиционных моделей на основе общих ценностей и продвижения взаимовыгодных инвестиционных инициатив.