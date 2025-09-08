Самолет канадской WestJet экстренно сел в Карибском море

Пассажирский самолет, принадлежащий канадской компании WestJet, совершил жесткую посадку на острове Сен-Мартен в Карибском море.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CBC.

Из материала следует, что лайнер летел из Торонто. На борту воздушного судна находились 164 пассажира.

Как рассказали в пресс-службе расположенного на острове Международного аэропорта имени Принцессы Юлианы, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее троих человек "направили на медицинское обследование" в качестве меры предосторожности.

По словам представителей WestJet, в настоящее время они ждут поступления точной информации о происшествии. Компания сотрудничает с местными властями, подчеркивается в заявлении.