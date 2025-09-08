Самолет канадской WestJet экстренно сел в Карибском море
Пассажирский самолет, принадлежащий канадской компании WestJet, совершил жесткую посадку на острове Сен-Мартен в Карибском море.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CBC.
Из материала следует, что лайнер летел из Торонто. На борту воздушного судна находились 164 пассажира.
Как рассказали в пресс-службе расположенного на острове Международного аэропорта имени Принцессы Юлианы, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее троих человек "направили на медицинское обследование" в качестве меры предосторожности.
По словам представителей WestJet, в настоящее время они ждут поступления точной информации о происшествии. Компания сотрудничает с местными властями, подчеркивается в заявлении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре