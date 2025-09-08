Тройной удар по гостю фестиваля во Франции
Велосипедиста на фестивале в Гаре (Франция) сбили лошадь и бык, а после автомобиль.
Как передает Day.Az, о происшествии сообщает Le Figaro.
По данным издания, 52-летний мужчина был обнаружен спасателями без сознания и с тяжелыми травмами, спасти его не удалось.
В полиции рассказали, что несчастный случай произошел во время абривадо - забега быков по улицам города, во время которого скот окружают лошади, а для защиты зрителей устанавливаются ограждения.
"Зрителя, ехавшего на велосипеде, сбила лошадь, а затем бык, в результате чего он упал. Затем, когда он лежал на земле, его сбил внедорожник, следовавший за процессией", - уточнили в жандармерии Гара.
Прокуратура начала расследование по факту происшествия.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре