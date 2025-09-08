Тройной удар по гостю фестиваля во Франции

Велосипедиста на фестивале в Гаре (Франция) сбили лошадь и бык, а после автомобиль.

Как передает Day.Az, о происшествии сообщает Le Figaro.

По данным издания, 52-летний мужчина был обнаружен спасателями без сознания и с тяжелыми травмами, спасти его не удалось.

В полиции рассказали, что несчастный случай произошел во время абривадо - забега быков по улицам города, во время которого скот окружают лошади, а для защиты зрителей устанавливаются ограждения.

"Зрителя, ехавшего на велосипеде, сбила лошадь, а затем бык, в результате чего он упал. Затем, когда он лежал на земле, его сбил внедорожник, следовавший за процессией", - уточнили в жандармерии Гара.

Прокуратура начала расследование по факту происшествия.