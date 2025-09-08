https://news.day.az/tourism/1778865.html Турпоток из Азербайджана по одному из направлений сокращается Поток туристов из Азербайджана в Иран сократился на 1,8 миллиона человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра по делам культурного наследия, туризма и ремесленной промышленности Ирана Ануширван Мохсени Бандпей.
Мохсени Бандпей отметил, что до пандемии коронавируса, в период с 20 марта 2019 года по 20 марта 2020 года, количество иностранных туристов, посетивших Иран, составляло 9,8 миллиона человек.
Заместитель министра отметил, что все эти показатели напрямую свидетельствуют о том, что отсутствие устойчивой безопасности и негативный имидж оказывают прямое влияние на туристический сектор.
