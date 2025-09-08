https://news.day.az/sport/1778963.html

Объявлены соперники сборной Азербайджана по човкану на чемпионате мира. Об этом İdman.biz сообщили в Федерации конного спорта Азербайджана. Соперники определились после чемпионата Азии, прошедшего в Ташкенте. Победителем соревнований стала сборная Узбекистана, обыгравшая в финале Пакистан со счетом 4:0.