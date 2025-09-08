В Баку загорелся известный центр отдыха

В поселке Бибиэйбат Сабаильского района вспыхнул пожар в одном из местных центров отдыха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря быстрым действиям спасателей возгорание удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки.

Огонь охватил территорию площадью около 350 кв. м, уничтожив горючие конструкции здания, общая площадь которого составляет 500 кв. м.

Оставшаяся часть центра, а также расположенные рядом постройки были успешно защищены от распространения пламени.