В Баку загорелся известный центр отдыха - ФОТО
В поселке Бибиэйбат Сабаильского района вспыхнул пожар в одном из местных центров отдыха.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Благодаря быстрым действиям спасателей возгорание удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки.
Огонь охватил территорию площадью около 350 кв. м, уничтожив горючие конструкции здания, общая площадь которого составляет 500 кв. м.
Оставшаяся часть центра, а также расположенные рядом постройки были успешно защищены от распространения пламени.
