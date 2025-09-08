Закир Гасанов на переговорах с турецким военным атташе

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял новоназначенного военного атташе Турции, генерал-майора Эрсина Динчера.

Как сообщает Day.Az, информацию распространило Минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник З. Гасанoв подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на дружбе, братстве и стратегическом партнерстве, отметил развитие сотрудничества в военной сфере.

Генерал-майор Э. Динчер в свою очередь заявил о решимости усердно трудиться для дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами.

Во встрече также участвовал генерал-майор Гаффар Гёрен, который завершил свою службу в качестве военного атташе в Азербайджане.

На встрече обсуждались новые перспективы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.