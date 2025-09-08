Азербайджанские боксеры выступят на Eurasian Dauria cup

Сегодня в российском городе Чите стартует молодежный международный турнир по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборную Азербайджана на Eurasian Dauria cup, который продлится шесть дней, представят два спортсмена.

Под руководством тренера Джейхуна Абиева на ринг выйдут Нихат Гасымов (51 кг) и Вусал Халилов (63,5 кг).

Отметим, что в соревнованиях примут участие 150 боксеров.