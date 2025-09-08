https://news.day.az/world/1779018.html В Непале растет число жертв протестов - ВИДЕО Количество погибших в результате столкновений демонстрантов с полицией в Катманду достигло 14 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Nepal News. 8 сентября у здания парламента в столице Непала прошла масштабная акция под названием "Революция поколения Z".
В Непале растет число жертв протестов - ВИДЕО
Количество погибших в результате столкновений демонстрантов с полицией в Катманду достигло 14 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Nepal News.
8 сентября у здания парламента в столице Непала прошла масштабная акция под названием "Революция поколения Z". Тысячи протестующих выразили несогласие с решением властей ограничить работу социальных сетей и мессенджеров, а также выступили против коррупции.
В ответ власти установили комендантский час в районе парламента и в ключевых зонах города. Аналогичные выступления прошли и в других крупных городах страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре