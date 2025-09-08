В Непале растет число жертв протестов

Количество погибших в результате столкновений демонстрантов с полицией в Катманду достигло 14 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Nepal News.

8 сентября у здания парламента в столице Непала прошла масштабная акция под названием "Революция поколения Z". Тысячи протестующих выразили несогласие с решением властей ограничить работу социальных сетей и мессенджеров, а также выступили против коррупции.

В ответ власти установили комендантский час в районе парламента и в ключевых зонах города. Аналогичные выступления прошли и в других крупных городах страны.