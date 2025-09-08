В Баку продолжился суд над обвиняемым в шпионаже Мартином Рианом

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности Азербайджана в отношении Мартина Риана и Азада Мамедли, обвиняемых в шпионаже в пользу Франции.

Как сообщает Day.Az, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова обвиняемый Мартин Риан попросил слова у суда. Суд удовлетворил просьбу обвиняемого.

Обвиняемый Мартин Риан рассказал о своих связях с сотрудниками посольства Франции: "Мои встречи не были секретными. Места, где мы встречались, тоже не были тайными. Если бы эти встречи были тайными, мы бы не встречались открыто".

Затем были оглашены показания обвиняемого Азада Мамедли предварительному следствию. Стало известно, что Азад Мамедли получил образование бакалавра в России, а магистра - во Франции. Он уехал в Турцию в поисках работы, а затем вернулся, потому что не нашел работу. Два месяца работал в Москве стажером в одной из компаний в качестве юриста. Затем работал во Франции в IT-компании в качестве специалиста по контрактам, но это продлилось недолго, и он вернулся в страну, чтобы работать юристом в юридическом департаменте одного из банков. Его сотрудничество с банком также было недолгим, он ездил в зарубежные страны и работал там.

В своих показаниях Азад Мамедли отметил, что для совершенствования французского языка он пошел на курсы рядом с одной из станций метро в Баку. "Через некоторое время я подружился с З.M., который преподавал мне там французский язык. Однажды, прогуливаясь по бульвару, я встретил З.M. Во время этой встречи З.M. познакомил меня с Мартином Рианом и сказал ему, что я его ученик. После этого мы пошли в кафе. Мы говорили о поиске работы в Азербайджане и Франции. Через некоторое время Мартин позвонил мне и пригласил на вечеринку, которая проходила у него дома. Во время этой вечеринки я познакомился с Фредериком Девосом.

Фредерик Девос заинтересовался моим образованием в России, моими способностями к политическому анализу. Девос попросил меня написать свой анализ по России. Но я отказался от этого. Также Фредерик задал вопросы о предстоящем Евразийском экономическом форуме в Кыргызстане. Затем он попросил меня предоставить письменную информацию, но я отказался и потребовал, чтобы он больше никогда не просил меня об этом. Я сказал ему, что буду проводить анализ только во время встречи. На следующей встрече Девос говорил об азербайджано-иранских, азербайджано-армянских отношениях, группировке "Хусейнчиляр", шпионских сетях", - отметил он.

Согласно показаниям Азада Мамедли следствию, он познакомился с Лораном Грардом на мероприятии. "После знакомства с ним он попросил меня присутствовать на всех его мероприятиях. Через некоторое время я встретился с ним. Во время встречи он попросил меня взять ручку, которая была на столе, и написать на адрес электронной почты, который был указан на этой ручке. Но я не взял ручку и сказал ему, что не буду предоставлять письменную информацию. Затем он попросил меня загрузить приложение "Сигнал". Я загрузил его, и мы некоторое время поддерживали связь по этому приложению. Затем мы назначили встречу. Во время моей следующей встречи с Лораном он подарил мне книгу. Между страницами этой книги был конверт. На конверте был указан адрес электронной почты. Он попросил меня написать ему в случае, если я передумаю. Но я категорически отверг это", - сказал он.

Азад Мамедли также сказал, что познакомился с Лораном Лоди на мероприятии, организованном посольством Франции. "Хотя мы беседовали на мероприятии, он не сообщил мне о том, где работает", - отметил обвиняемый.

Суд продолжится 1 октября оглашением следующей части показаний Азада Мамедли, данных им на предварительном следствии.

Отметим, что обвиняемые были арестованы 4 декабря 2023 года. Служба госбезопасности выдвинула против генерального директора ООО "Merkorama" Мартина Риана обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно обвинению, Мартин Риан был завербован сотрудниками Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции и привлекался к тайному сотрудничеству в качестве агента-шпиона. Позднее эти сотрудники были объявлены персонами нон-грата и выдворены из страны. В рамках этого уголовного дела обвинение также было предъявлено гражданину Азербайджана Азаду Мамедли по статье 274 (государственная измена) УК АР.