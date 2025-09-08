В Мексике поезд столкнулся с автобусом

- много погибших и пострадавших - ВИДЕО

Восемь человек погибли и еще 45 получили травмы в понедельник утром в результате столкновения двухэтажного автобуса с поездом в центральной части Мексики.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Синьхуа", об этом сообщили местные власти.

Столкновение произошло на федеральной трассе Атлакомулько -- Мараватио в муниципалитете Атлакомулько штата Мехико.

По сообщению ведомства гражданской обороны штата, пострадавшие были доставлены в больницу, а экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.