В Мексике поезд столкнулся с автобусом - много погибших и пострадавших - ВИДЕО
Восемь человек погибли и еще 45 получили травмы в понедельник утром в результате столкновения двухэтажного автобуса с поездом в центральной части Мексики.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Синьхуа", об этом сообщили местные власти.
Столкновение произошло на федеральной трассе Атлакомулько -- Мараватио в муниципалитете Атлакомулько штата Мехико.
По сообщению ведомства гражданской обороны штата, пострадавшие были доставлены в больницу, а экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
