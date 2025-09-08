Альфонсо Домингес начал чемпионат мира с победы

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес начал чемпионат мира в Ливерпуле с победы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лидер нашей сборной, выступающий в весовой категории до 90 кг, встретился в 1/8 финала с Яссе Киссом (Германия).

Наш чемпион мира не оставил сопернику ни единого шанса. Домингес, выигравший все три раунда, в итоге одержал победу со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27).

10 сентября он проведет бой в 1/4 финала.

Отметим, что в 1/8 финала проведут бои еще четыре боксера сборной Азербайджана.