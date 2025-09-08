Эрдоган рассказал о выгоде Турции от строительства АЭС

С вводом в эксплуатацию АЭС "Аккую" общей установленной мощностью 4800 мегаватт Турция сделает большой шаг вперед.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения заседания кабинета министров.

Эрдоган напомнил, что маргинальные группы, прикрывающиеся экологическими мотивами преследуют другие цели. Атомная энергия используется в мире уже 70 лет. Эрдоган сообщил, что по состоянию на 2025 год в 31 стране будет действовать 416 ядерных реакторов:

"В 15 странах, включая Турцию, строится 62 реактора. Если мы хотим снизить энергетическую зависимость от других стран, достичь целей по нулевым выбросам к 2053 году и удовлетворить растущий спрос на энергию, мы обязательно должны включить атомную энергию в наш производственный портфель. С вводом в эксплуатацию АЭС "Аккую" общей установленной мощностью 4800 мегаватт страна сделает большой шаг вперед. Эта станция будет производить 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, освободит нашу страну от импорта 7 миллиардов кубометров природного газа в год. Она предотвратит выброс 35 миллионов тонн углерода в год. АЭС внесет вклад в наш внутренний валовой продукт в размере 50 миллиардов долларов", - пояснил Эрдоган.