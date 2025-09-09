Президент Франции Эммануэль Макрон ввергает Европу в хаос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким обвинением в адрес политика выступила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Как указывает издание, французский лидер возглавляет "коалицию желающих", но сам является "хромой уткой". В статье отмечается, что Европа стремится продемонстрировать силу, однако Франция пока слабо продвигается вперед.

По мнению газеты, Макрону следует признать свою несостоятельность и покинуть пост президента. "Но он этого не сделает. Таким образом, Франция продолжает шататься - с неопределенным исходом и президентом, который давно достиг своего политического предела, ввергая Европу в хаос", - пишет BZ.