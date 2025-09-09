https://news.day.az/world/1779059.html Британский аэропорт эвакуировали из-за химической угрозы Аэропорт Хитроу в Великобритании эвакуировали из-за "возможного инцидента с опасными химическими веществами". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Sky News. Закрыт был четвертый терминал международного аэропорта. Сейчас в здании работают бригады специалистов химической защиты и пожарные в специальных костюмах.
Аэропорт Хитроу в Великобритании эвакуировали из-за "возможного инцидента с опасными химическими веществами".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Sky News.
Закрыт был четвертый терминал международного аэропорта. Сейчас в здании работают бригады специалистов химической защиты и пожарные в специальных костюмах.
К терминалу прибыло несколько карет скорой помощи, но неизвестно, воспользовался ли кто-то помощью медиков.
