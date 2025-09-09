Британский аэропорт эвакуировали из-за химической угрозы

Аэропорт Хитроу в Великобритании эвакуировали из-за "возможного инцидента с опасными химическими веществами".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Sky News.

Закрыт был четвертый терминал международного аэропорта. Сейчас в здании работают бригады специалистов химической защиты и пожарные в специальных костюмах.

К терминалу прибыло несколько карет скорой помощи, но неизвестно, воспользовался ли кто-то помощью медиков.