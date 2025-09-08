Стало известно, когда будет назначен новый премьер Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон назовет имя нового премьер-министра "в ближайшие дни".

Как передает Day.Az со ссылкой на France24, об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Президент Эмманюэль Макрон принял к сведению решение парламента об отставке правительства Франсуа Байру. Новый премьер-министр будет назван в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие. Недоверие его правительству выразили 364 депутата, в поддержку высказались 94 парламентария.