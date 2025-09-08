https://news.day.az/world/1779048.html Стало известно, когда будет назначен новый премьер Франции Президент Франции Эмманюэль Макрон назовет имя нового премьер-министра "в ближайшие дни". Как передает Day.Az со ссылкой на France24, об этом говорится в заявлении Елисейского дворца. "Президент Эмманюэль Макрон принял к сведению решение парламента об отставке правительства Франсуа Байру.
