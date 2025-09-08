https://news.day.az/world/1779000.html Си Цзиньпин оценил влияние пошлин на мировую экономику Торговые и тарифные войны серьезно подрывают мировую экономику. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "В настоящее время изменения в мире ускорили развитие, а гегемонизм, односторонность и протекционизм процветают.
Си Цзиньпин оценил влияние пошлин на мировую экономику
Торговые и тарифные войны серьезно подрывают мировую экономику. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В настоящее время изменения в мире ускорили развитие, а гегемонизм, односторонность и протекционизм процветают. Отдельные страны одна за другой развязывают торговые и тарифные войны, которые серьезно подрывают мировую экономику", - сказал он.
По словам председателя КНР, торговые войны наносят серьезный ущерб правилам международной торговли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре