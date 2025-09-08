Си Цзиньпин оценил влияние пошлин на мировую экономику

Торговые и тарифные войны серьезно подрывают мировую экономику. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В настоящее время изменения в мире ускорили развитие, а гегемонизм, односторонность и протекционизм процветают. Отдельные страны одна за другой развязывают торговые и тарифные войны, которые серьезно подрывают мировую экономику", - сказал он.

По словам председателя КНР, торговые войны наносят серьезный ущерб правилам международной торговли.