https://news.day.az/officialchronicle/1778985.html Утверждены Положение о боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов и Описание боевого знамени - ФОТО Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики" и "Описания боевого знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".
Утверждены Положение о боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов и Описание боевого знамени - ФОТО
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики" и "Описания боевого знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом утверждается "Положение о боевом знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".
Утверждается "Описание боевого знамени Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре