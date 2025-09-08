Сколько компенсации выплатит АФФА Сантушу?

Сегодня АФФА отправила в отставку главного тренера сборной Фернанду Сантуша, в связи с чем встал вопрос о том, какая компенсация будет выплачена португальскому специалисту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, тренер отказался обсуждать эту тему и заявил, что все вопросы должны быть урегулированы его представителем.

Сообщается, что агент наставника в ближайшее время прибудет в Баку для достижения окончательной договоренности.

Напомним, в июне прошлого года АФФА назначила Сантуша главным тренером сборной, подписав с ним контракт на 3+1 года. В этой связи ожидается, что компенсация специалисту составит около 4 миллионов манатов.