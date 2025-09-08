Стартует прием заказов на новую модель турецкого электромобиля Togg

Прием предварительных заказов на новую модель турецкого электромобиля Togg - T10F стартует в Турции 15 сентября, а в Германии - с 29 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил журналистам глава правления TOGG Фуат Тосьялы, отметив, что европейские потребители смогут ознакомиться с модельным рядом Togg в рамках стартующей 9 сентября в Мюнхене Международной выставки автомобильной промышленности IAA Mobility 2025.

По его словам, вслед за Германией электромобили турецкого производства поступят в продажу в других европейских странах. "Мы сделаем все возможное, чтобы Togg вошел в число самых популярных электромобилей в Европе", - заверил Тосьялы, подчеркнув, что модели Togg отвечают самых жестким требованиям безопасности.

Он рассказал о разработке четырех модификаций T10F, что позволит покрыть ожидания максимально широкой аудитории автолюбителей.

"Электромобиль T10F обеспечен семью подушками безопасности, а время зарядки с 20 до 80 процентов занимает менее получаса. Запас хода отдельных модификаций на одной зарядке достигает 623 км", - проинформировал глава правления TOGG, указав, что автомобили турецкого производства обладают всеми преимуществами современного электрокара.

Цены на автомобили будут обнародованы в день начала приема предварительных заказов.