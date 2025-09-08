В Гяндже проходит турнир по стрельбе в качестве подготовки к III Играм стран СНГ

Завершился первый день соревнований во Дворце спорта в Гяндже на турнире по стрельбе, который является подготовительным и тестовым к III Играм стран СНГ.

Как сообщает Day.Az, чемпионат проводится при совместной организации министерства молодежи и спорта, Оргкомитета III Игр стран СНГ и Федерации стрельбы Азербайджана.

В первый день турнира мужчины и женщины разыграли 4 комплекта медалей в стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки с 10 метров. Всего в турнире приняли участие 83 спортсмена.

Отметим, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия пройдут на городском стадионе Гянджи.

Соревнования по стрельбе в рамках III Игр стран СНГ пройдут во Дворце спорта Гянджи.