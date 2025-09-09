Стало известно, будет ли PlayStation 6 поддерживать диски

Sony не намерена отказываться от использования физических носителей для распространения копий видеоигр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорит новый инсайд известного журналиста и главного редактора издания Insider Gaming Тома Хендерсона.

По его данным, PlayStation 6 будет оснащена съемным оптическим приводом.

Такое решение предоставит геймерам гибкость: они смогут приобрести полностью цифровую версию консоли, выбрать комплект с дисковым приводом или же докупить его отдельно в любой момент после покупки основной системы. Это означает, что физические копии игр продолжат выпускаться для нового поколения PlayStation, подтверждая их актуальность как минимум на еще один цикл консолей.

Источники Хендерсона утверждают, что сохранение возможности использования дисков обусловлено успешным опытом продаж PlayStation 5 с ее дисковой версией, а также стремлением Sony снизить производственные издержки в условиях текущей экономической неопределенности.

Помимо функциональных изменений, новая консоль, как ожидается, получит "более простой внешний вид" по сравнению со своей предшественницей. Эти дизайнерские решения, согласно данным журналиста, продиктованы стремлением к повышению эффективности, снижению общего веса устройства и упрощению его транспортировки.

Когда будет представлена и появится на прилавках PlayStation 6, не сообщается.