https://news.day.az/society/1779058.html

Скончался народный художник Назим Бейкишиев

Народный художник, лауреат Государственной премии Назим Бейкишиев скончался. Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили его близкие. По словам членов семьи, народный художник скончался несколько часов назад у себя дома.