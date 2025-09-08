Лавина сошла в Новой Зеландии

Лавина сошла в Новой Зеландии. Четыре лыжника оказались в эпицентре схода снежной массы под Ванакой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всех четверых удалось спасти.

Представляем вашему вниманию данное видео: