https://news.day.az/world/1779049.html Лавина сошла в Новой Зеландии - ВИДЕО Лавина сошла в Новой Зеландии. Четыре лыжника оказались в эпицентре схода снежной массы под Ванакой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всех четверых удалось спасти. Представляем вашему вниманию данное видео:
Лавина сошла в Новой Зеландии - ВИДЕО
Лавина сошла в Новой Зеландии. Четыре лыжника оказались в эпицентре схода снежной массы под Ванакой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Всех четверых удалось спасти.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре