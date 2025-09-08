Как Сергей Лавров выдает желаемое за действительное

Автор: Акпер Гасанов

Восторженные возгласы от заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в США сменились на скептические оценки после публикации документа, многое в его тексте было не согласовано. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Сразу отмечу, что думающая часть аудитории, перед которой выступал глава российского МИД, не могла не понимать, что Лавров выдает желаемое за действительное, пытаясь изобразить хорошую мину при плохой игре. Ведь ни в Баку, ни в Ереване не существует скепсиса по поводу американской инициативы, вылившейся в парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Очередное тому доказательство - заявления, сделанные представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчином Амирбековым в интервью телеканалу I24 News. По его словам, парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при участии президента США Дональда Трампа, состоявшееся 8 августа в Вашингтоне, стало историческим этапом для региона после десятилетий вражды и вооруженных конфликтов, Амирбеков также подчеркнул, что соглашение является важным шагом на пути нормализации отношений между двумя странами. Ну и где там скептицизм, который тужится обнаружить глава МИД России?! Нет ничего такого. Есть лишь трудный, но последовательный процесс согласования пунктов мирного соглашения. И это принципиальный момент: договорённости живут, обсуждаются, а их имплементация, пусть и медленно, но продвигается.

На фоне многолетней истории конфликта, насыщенной двумя войнами, кровью и враждой, подобная сложность абсолютно объяснима. Более того, любой эксперт, знакомый с природой этнополитических конфликтов, понимает: быстрые решения на обломках столь затяжного противостояния невозможны. Удивительно другое - что российский министр, обладающий колоссальным опытом дипломатической работы, делает вид, будто не понимает очевидного. Того, в частности, что переговоры в Вашингтоне стали символом перелома в процессе окончательно и мирного урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Очевидно же, что до недавнего времени Россия сохраняла монополию на посреднические функции в армяно-азербайджанском треке, используя для этого и свой исторический багаж, и участие в Минской группе ОБСЕ. Однако с окончанием Второй Карабахской войны ситуация изменилась радикально.

Историческая победа Азербайджана в 2020 году, а далее и полное восстановление нашей страной своей территориальной целостности в результате антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе осенью 2023 года - все это лишило Россию традиционной роли "равновесного арбитра". Она утратила возможность одинаково сильно воздействовать и на Баку, и на Ереван. Сегодня Ереван всё чаще ищет поддержки на Западе, включая США и Францию, а Баку дистанцируется от любых попыток Москвы вернуть себе ключевую роль посредника.

Причина такого рода шагов с нашей страны очевидна - Россия сама выбрала ошибочный путь конфронтации с Азербайджаном. И в этом смысле то, что произошло в Вашингтоне - это символ нового баланса сил. США предложили обеим сторонам не просто площадку для диалога, но и четкие гарантии, что достигнутые договоренности не будут заблокированы внешними игроками. Это и есть главный раздражитель для Москвы.

Соответственно, когда С.Лавров говорит о "сомнительных перспективах" вашингтонских договоренностей, он не выражает объективную оценку ситуации, а скорее транслирует озабоченность Кремля по поводу случившегося. Россия оказалась выбита из привычной колеи, а ее механизмы влияния стремительно теряют эффективность. И это - бесспорный факт.

Достаточно вспомнить, что Минская группа ОБСЕ, где Россия была ключевым сопредседателем, прекратила своё существование. Российский миротворческий контингент был выведен из Карабахского экономического региона нашей страны раньше срока, указанного в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Да и в целом, инициативы Москвы все чаще воспринимаются в Баку и Ереване как попытка вернуть прошлое, а не предложить решение на будущее.

Таким образом, заявления Лаврова являются не столько дипломатической позицией, сколько формой политического самоуспокоения, адресованного внутренней аудитории и союзникам России по ОДКБ. Причем, исключая Армению, которая в ОДКБ состоит чисто формально. Ведь мы наблюдаем системное ослабление позиций России на всем постсоветском пространстве.

Вот и в Центральной Азии страны выстраивают всё более самостоятельные отношения с Китаем, Турцией и Западом, ограничивая влияние России. Параллельно Россия сталкивается с тяжелейшими внутренними проблемами, связанными с полномасштабным вторжением в Украину, которое длится более трех с половиной лет. Эти проблемы - колоссальны.

Вот и Financial Times пишет о том, что российский бюджет рассыпается на глазах. Доходы от нефти и газа с начала года рухнули на 20%, рост ВВП замедлился почти втрое, а дефицит бюджета вместо запланированных 0,5% ВВП разросся до 4,9 трлн рублей (около 61 млрд долларов). А ведь есть еще и проблемы демографические, растет число погибших и раненных в российской войне против Украины. И есть огромный скептицизм по поводу способности России выбраться из ямы, в которую она провалилась. Но глава МИД России, ясное дело, будет отрицать очевидное, пытаясь раз за разом выдавать желаемое за действительное.