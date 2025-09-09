В Швеции новый министр здравоохранения

После неожиданного ухода Ако Анкарберг Йоханссон пост министра здравоохранения заняла Христианский демократ Элисабет Ланн - муниципальный советник Гётеборга и член правления партии.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Ульф Кристерссон объявил о перестановке в правительстве за год до парламентских выборов. Для Христианских демократов здравоохранение станет одной из ключевых тем кампании, однако их идея о переходе к государственной системе находится в конфликте с позицией большинства партий - шесть из восьми выступают против.

Э. Ланн ранее входила в парламентский комитет по вопросам здравоохранения и заявляла, что некоторые предложения о расширении роли государства были исключены из итогового отчета под давлением политиков.

Помимо внутренней политики, новый министр активно интересуется международными вопросами. Она изучала ближневосточные науки в Гётеборгском университете. Образование завершила в Иерусалиме, где занималась исследованиями в области мира и развития вместе с палестинцами и израильтянами.