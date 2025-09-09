https://news.day.az/world/1779278.html Президент Непала уходит в отставку Президент Непала Рам Чандра Паудел объявил о своей отставке на фоне массовых беспорядков и политического кризиса в стране. Как передает Day.Az, об этом сообщает индийское издание India Today.
