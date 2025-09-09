Средний коридор жизненно важный для стран, не имеющих выхода к морю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе брифинга по итогам визита американской бизнес-делегации в Баку исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих.

"Конечно, мы только что вернулись с обеда с нашими коллегами здесь, в Азербайджане. Натиг, как вы знаете, очень скромный человек, но эта идея у него была много лет, и мы только сейчас смогли её реализовать. Таким образом, я представляю около 107 компаний, в основном международных, в основном американских. Для бизнес-сообщества в Центральной Азии крайне важно иметь, очевидно, жизнеспособные экспортные маршруты для сырьевых товаров, а также, разумеется, для промышленных товаров, поскольку Казахстан стремится развивать производство промышленных товаров, нефтехимической промышленности, то есть не только сырой нефти, но и нефтехимической продукции. Наличие разветвлённой сети транспортных маршрутов крайне важно",- сказал он.

Эрлих отметил, что Казахстан и Азербайджан не имеют выхода к морю.

"Да, они имеют выход к Каспийскому морю, но всё ещё считаются не имеющими выхода к морю. Поэтому открытие и укрепление этого маршрута крайне важны. Для стран, не имеющих выхода к морю и зависящих от экспорта и импорта товаров, транспортная инфраструктура - ключ к процветанию. Без неё прогресс ограничен; с ней будущее выглядит многообещающим", - сказал он.