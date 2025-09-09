https://news.day.az/azerinews/1779080.html Evin tavanından qızıl ilan çıxdı - Naxçıvanlı ailənin qorxulu anları - VİDEO Naxçıvanda evin tavanından qızıl ilan çıxıb. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin videonu təqdim edirik:
