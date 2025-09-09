Выросло число погибших в ходе протестов в Непале

В результате беспорядков в Непале погибли как минимум 22 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, протестующие атаковали резиденцию министра иностранных дел страны Арзу Рану Деубу, нанеся телесные повреждения.

Кроме того, министр финансов Бишну Прасад Паудел был избит протестующими на улице.

Ранее сообщалось, что протестующие начали штурмовать и подожгли штаб-квартиру правящей партии. Резиденции премьера и президента тоже охвачены огнём. Вертолеты эвакуировали министров. Международный аэропорт Трибхуван закрыт, все рейсы отменены.