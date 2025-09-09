Skoda представила новый универсал Vision O с распашными дверями
Чешская компания Skoda представила новый концептуальный универсал Skoda Vision O.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба бренда.
На базе этой модели построят Octavia нового поколения, которая появится в 2028 году.
Длина универсала составляет 4850 мм. Дизайн концепта выполнен в фирменном стиле Modern Solid и выделяется, в том числе, плавными линиями кузова и распашными дверями. У автомобиля есть скрытые дверные ручки, узкие фары, панорамная крыша.
В салоне установлен экран длиной 1,2 метра (47,2 дюйма). На центральной консоли закреплен монитор мультимедиа. Вместо рычага переключения передач установлена шайба. Интерьер выполнен в бежевых тонах.
Раскрывать технические характеристики концепт-кара Skoda Vision O производитель не стал.
