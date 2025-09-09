Джейхун Байрамов обсудил региональную ситуацию с новым послом Египта

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Арабской Республики Египет в стране Хусамеддина Эффата Мустафу Резу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в МИД сообщили, что посол Хусамеддин Реза вручил копии верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал успехов в его деятельности.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Египтом, а также региональная и международная ситуация.

Отмечалось значение дружественных отношений между лидерами двух стран, взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, деятельности межправительственной комиссии, а также механизма политических консультаций для развития сотрудничества. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в региональных и международных организациях, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. С удовлетворением была отмечена совместная работа двух стран в период председательства и проведения Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал собеседника о ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Стороны также обсудили ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

Посол подчеркнул, что в период своей работы приложит все усилия для развития двусторонних отношений и сотрудничества стран.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.