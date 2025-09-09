Азербайджан способен укрепить свои позиции в региональном экономическом развитии

У Азербайджана есть перспективы сыграть еще более значимую и конструктивную роль в развитии экономического сотрудничества во всем регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо на полях тринадцатого заседания Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его словам, Азербайджан придает большое значение региональной связности, включая Средний коридор, а также интеграции своих программ с проектом "Один пояс, один путь", которую инициировал Пекин.

Чэнь Дунсяо отметил что правительство Азербайджана полностью осознает, что поток, или более свободное движение рыночных факторов, капитала, услуг, а также инвестиций, будет способствовать дальнейшему развитию экономики страны.

Он также подчеркнул приверженность Пекина укреплению более тесных экономических и политических отношений с Азербайджаном.