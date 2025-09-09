Какой будет температура воды на пляжах завтра?

Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура морской воды:

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршагы, Нардаран, Бильгях, Загульба): 25-26 °С тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых): 25-26 °С тепла.