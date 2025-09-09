Азербайджанская нефть выросла в цене

На итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light из Азербайджана по базису CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,83 доллара США или на 1,23% и составила 68,31 доллара за баррель.

Об этом во вторник Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light по базису FOB выросла на 0,83 доллара или на 1,26%, составив 66,84 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 1,01 доллара или на 1,86% и составила 55,34 доллара за баррель.

Стоимость одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 1,06 доллара или на 1,62% и составила 66,42 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.