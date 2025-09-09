Утверждена повестка 13-го заседания Форума аналитических центров СВМДА

Утверждена повестка 13-го заседания Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, повестку дня форума утвердили председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев и президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо.

Отметим, что в Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА.