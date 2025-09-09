https://news.day.az/politics/1779102.html Утверждена повестка 13-го заседания Форума аналитических центров СВМДА Утверждена повестка 13-го заседания Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, повестку дня форума утвердили председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев и президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо.
Отметим, что в Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА.
