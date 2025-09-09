В iOS 26 появится цензура

Корпорация Apple намерена запустить защищенную версию сервиса искусственного интеллекта (ИИ) для Китая до конца 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обозреватель агентства Марк Гурман выяснил, что в американской компании ожидают запуска Apple Intelligence в Китае в ближайшие несколько месяцев. ИИ-сервис Apple заработал в октябре 2024 года, однако в Китае его запустить не удалось - из-за необходимости согласования работы всех сервисов с местными властями.

По информации Гурмана, для китайского рынка появится особая версия защищенного Apple Intelligence. Сервис заработает с цензурой, то есть запросы из внешнего интернета будут сильно ограничены. Марк Гурман считает, что нейросеть Apple для Китая появится в iOS 26.1 или iOS 26.2.

Журналист Bloomberg также рассказал, что компании Тима Кука стоило значительных усилий получить одобрение на запуск Apple Intelligence. Компании приходилось лавировать между требованиями китайских властей и интересами правительства США. Представители последнего выражали обеспокоенность контактами Apple с Пекином.

Гурман подчеркнул, что запуск Apple Intelligence в Китае крайне важен. Если корпорация не успеет запустить его в сентябре-октябре, то новые iPhone 17 могут провалиться в продаже.