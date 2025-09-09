https://news.day.az/world/1779182.html В Непале подожгли резиденцию президента - ВИДЕО Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента страны. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NDTV. Сообщается, что они проникли в резиденцию Рама Чандры Паудела и устроили пожар.
В Непале подожгли резиденцию президента - ВИДЕО
Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NDTV.
Сообщается, что они проникли в резиденцию Рама Чандры Паудела и устроили пожар.
