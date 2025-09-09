В Непале подожгли резиденцию президента

Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NDTV.

Сообщается, что они проникли в резиденцию Рама Чандры Паудела и устроили пожар.