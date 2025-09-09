Делегация США оценивает потенциал неиспользованных возможностей Среднего коридора

Делегация США едет по региону, чтобы показать потенциальные неиспользованные возможности региона Среднего коридора.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом было сказано в ходе брифинга по итогам визита американской бизнес-делегации в Баку.

"Итак, эта торговая миссия трёх стран - это обязательство перед регионом Среднего коридора, сертифицированное Торговой службой США. Важно отметить, что эта конкретная торговая миссия поддерживается правительством США, и в частности Министерством торговли США. Мы едем по региону, чтобы показать потенциальные неиспользованные возможности региона Среднего коридора, начинающегося в Казахстане, проходящего через Азербайджан и заканчивающегося в Турции", - сказали в заявлении по итогам миссии.

Как отмечается, Евразийский геополитический ландшафт значительно изменился, как и Средний коридор.

"Во время нашей поездки в Казахстан, в Актау, мы увидели, насколько бурно там развивается. Мы выслушали руководство Мангистау и акимата. Они представили нам будущее развитие города и порта. Оттуда мы сели на паром. Мы проделали весь путь от Актау до Каспийского моря. Мы прибыли сюда, в Баку, в Алят, в воскресенье. Мы сразу же отправились на встречи с руководством Бакинского совета по международной морской торговле и руководством Алятской свободной экономической зоны. Там мы многому научились и стали свидетелями того, как меняется ландшафт грузоперевозок. Мы видим множество грузов, прибывающих и отправляемых. Мы выслушали руководство порта. Они представили нам будущие проекты развития и своё видение будущего порта в Азербайджане и в более широком контексте, в региональном масштабе. В Баку у нас состоялись очень продуктивные встречи с министрами экономики, транспорта и цифрового развития", - говорится в заявлении.